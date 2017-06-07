До 11 июня закрыли две полосы на КАД Петербурга в районе Таллинского шоссе‍

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Санкт-Петербург, 7 июня. Две полосы на КАД были закрыты из-за ремонта в районе развязки с Таллинским шоссе в Петербурге, сообщили представители КУ Упрдор «Северо-Запад».

7 июня на КАД образовались пробки. Водители жаловались на закрытие двух полос для движения: транспорт может передвигаться только по одной полосе.

Как оказалось, это было необходимо для ремонта дороги, который продлится до 11 июня, передает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».

«На участке от развязки КАД на пересечении с Таллинским шоссе до развязки КАД на пересечении с продолжением улицы Пионерстроя перекрыты две полосы движения», — подтвердили в КУ Упрдор «Северо-Запад».

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