Вертолет рухнул, зацепившись за ЛЭП, в Ставропольском крае

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Ставрополь, 7 июня. Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Ставропольском крае во время выполнения сельскохозяйственных работ. Пилот вертолета остался жив — сперва мужчина отказался от госпитализации, однако после обследования в больнице он был госпитализирован с ушибами в состоянии средней тяжести.

«В среду в Андроповском районе произошло крушение вертолета Ми-2, выполнявшего сельскохозяйственные работы. Пилот получил травмы средней тяжести», — указано в сообщении, которое распространило в среду Главное управление МЧС по Ставропольскому краю.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, предварительная причина падения вертолета — отказ двигателя. При падении машина задела одну из нитей местной линии электропередач, в результате чего электричества лишились почти 800 человек. Ремонтные службы сообщили, что повреждения незначительны и в течение нескольких часов электропитание будет восстановлено.