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Новости Сирии
Военные РФ и США поддерживают рабочие контакты по ситуации в Сирии — МИД РФ

Военные РФ и США поддерживают рабочие контакты по ситуации в Сирии — МИД РФ

11:33  7 Июня 2017  /обновлено: 11:51  07 Июня 2017
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Военные РФ и США поддерживают рабочие контакты по ситуации в Сирии — МИД РФ

Москва, 7 июня. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что военные РФ и США находятся в рабочем контакте по ситуации в Сирийской республике.

«Военные двух стран находятся в рабочем контакте в целом по ситуации в Сирии», — подчеркнул замглавы МИД РФ в интервью журналистам.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия превосходит США по результативности вывода из строя объектов энергетической инфраструктуры террористической группировки «Исламское государство»** (ИГ**, запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #рябков
Тимур Румянцев
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