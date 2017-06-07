Военные РФ и США поддерживают рабочие контакты по ситуации в Сирии — МИД РФ

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Москва, 7 июня. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что военные РФ и США находятся в рабочем контакте по ситуации в Сирийской республике.

«Военные двух стран находятся в рабочем контакте в целом по ситуации в Сирии», — подчеркнул замглавы МИД РФ в интервью журналистам.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия превосходит США по результативности вывода из строя объектов энергетической инфраструктуры террористической группировки «Исламское государство»** (ИГ**, запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.