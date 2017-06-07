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Политика
Техасский конгрессмен пытается запустить процедуру импичмента Трампа

Техасский конгрессмен пытается запустить процедуру импичмента Трампа

11:36  7 Июня 2017
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Техасский конгрессмен пытается запустить процедуру импичмента Трампа

Вашингтон, 7 июня. Конгрессмен от штата Техас Эл Грин собирает «неоспоримые» факты, которые, как он надеется, помогут запустить процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. 

«Факты просты и неоспоримы. Президент уволил директора ФБР, поскольку директор вел расследование связей предвыборного штаба президента с российским вмешательством в президентские выборы. Это  — воспрепятствование правосудию», — цитируют американские СМИ конгрессмена.

Грин собирается инициировать импичмент также на основании обвинения в наличии якобы «российских связей Трампа», существование которых не признает ни Кремль, ни Белый дом.

Техасский конгрессмен пытается запустить процедуру импичмента Трампа

Аналитики уже предсказали полный провал кампании конгрессмена, ведь преимущество однопартийцев Трампа в обеих палатах очевидно. Несмотря на все противоречия в стане республиканцев, они вряд ли позволят импичменту свершиться.

#трамп #грин
Алексей Громов
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