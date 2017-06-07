Техасский конгрессмен пытается запустить процедуру импичмента Трампа

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Вашингтон, 7 июня. Конгрессмен от штата Техас Эл Грин собирает «неоспоримые» факты, которые, как он надеется, помогут запустить процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

«Факты просты и неоспоримы. Президент уволил директора ФБР, поскольку директор вел расследование связей предвыборного штаба президента с российским вмешательством в президентские выборы. Это — воспрепятствование правосудию», — цитируют американские СМИ конгрессмена.

Грин собирается инициировать импичмент также на основании обвинения в наличии якобы «российских связей Трампа», существование которых не признает ни Кремль, ни Белый дом.

Аналитики уже предсказали полный провал кампании конгрессмена, ведь преимущество однопартийцев Трампа в обеих палатах очевидно. Несмотря на все противоречия в стане республиканцев, они вряд ли позволят импичменту свершиться.