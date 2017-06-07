Жителям Петербурга запретили покупать и носить средства самозащиты

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Санкт-Петербург, 7 июня. В Санкт-Петербурге в связи с реализацией указа президента «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» до 12 июля будет невозможно купить средства индивидуальной защиты, такие как газовые баллончики, электрошокеры и любые аэрозольные устройства.

Более того, средства индивидуальной защиты на этот период запрещено носить простым гражданам.

Охотникам Петербурга в этом году придется остаться без летнего сезона. Сейчас в Ленобласти как раз открыт сезон охоты на кабана, но в связи с запретом провоза оружия по территории Санкт-Петербурга в любом виде любителям пострелять невозможно выбраться за город. Любое нарушение запрета грозит административным штрафом, а, возможно, и лишением оружия.