Житель Якутии открыл огонь по собутыльникам и сбил полицейского на машине

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Якутск, 7 июня. Уголовное дело по факту травмирования сотрудника полиции возбуждено против жителя Якутии, который открыл огонь по своим собутыльникам, а потом переехал на автомобиле участкового, который попытался его утихомирить. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей со ссылкой на источник.

Дело возбуждено по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

По данным следствия, 46-летний злоумышленник после совместного застолья с приятелями начал с ними конфликтовать. В ходе перепалки он схватился за ружье «Сайга» и несколько раз выстрелил. По счастливой случайности никто не пострадал. Тем не менее, очевидцы вызвали на помощь участкового.

«На место прибыл старший участковый уполномоченный полиции Отделения МВД России по Томпонскому району. Он попытался пресечь правонарушение, но злоумышленник сел за руль своего Suzuki Escudo и наехал на полицейского. Участковый схватился за край капота, сорвался и угодил под правые колеса автомобиля», — сообщили в региональном Следственном управлении.

Автомобиль проехался по ногам сотрудника полиции. Он получил множественные ссадины и кровоподтеки, отделавшись легким вредом для здоровья. Сразу после этого злоумышленник был задержан.