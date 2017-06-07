Лауреатов госпремии объявили в Кремле

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Москва, 7 июня. Государственную премию России в области науки и технологий присудили за теорию роста черных дыр. Соответствующий указ был озвучен помощником президента Андреем Фурсенко.

Почетную премию получили создатели теории — Николай Шакура и Рашид Сюняев. Кроме того, госпремию за достижения в области науки за 2016 год присудили Юрию Батурину, Владимиру Богданову, а также Анатолию Нуряеву за создание рациональных систем разработки нефтяных, газонефтяных и нефтегазовых месторождений Западной Сибири.

Премию также получат Амиран Ревишвили, Александр Караськов и Евгений Покушалов за внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди людей, страдающих от нарушения ритма сердца.

За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности награду получит писатель и общественный деятель Даниил Гранин. Кроме того, правительство решило наградить балетмейстера Юрия Григоровича (за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства) и главу Эрмитажа Михаила Пиотровского (за вклад в сохранение российского и мирового культурного наследия).

Традиционно награждение лауреатов научной премии пройдет в Кремле в День России, 12 июня.