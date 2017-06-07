Боевики ИГ взяли на себя ответственность за нападения в Тегеране

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Абу-Даби, 7 июня. Боевики «Исламского государства»* (ИГ*) взяли на себя ответственность за атаку на парламент Ирана и мавзолей имама Хомейни в Тегеране. Соответствующую информацию приводит телеканал Al Arabiya.

Издание Tasnim News Agency сообщило, что в результате нападения погибли семь человек, четверо были захвачены террористами в заложники.

Судя по сообщениям с места происшествия, в районе парламента царит паника, неизвестно, остался ли кто-то из террористов в здании.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.