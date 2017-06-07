Сирия сегодня: Хомс на линии огня, курды штурмуют Ракку, коалиция атаковала САА

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Сирия, 07 июня. Международная антитеррористическая коалиция во главе с Соединенными Штатами нанесла удар по Сирийской арабской армии (САА). Курдские военизированные формирования атаковали боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Правительственные силы продвигаются в Хомсе. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Бомбы для САА

Американская коалиция снова нанесла авиаудар по сирийским военным в районе Ат-Танф. Согласно официальному сообщению коалиции, в результате авиаудара были уничтожены «дополнительные силы», которые поддерживали официальный Дамаск «внутри установленной зоны ибежания конфликтов на юге» Сирийской Арабской Республики (САР). Отмечается, что прежде чем ударить, коалиция сделала предупредительный выстрел, который в итоге не возымел никакого успеха.

Боевая авиация коалиции нанесла удар по скоплению техники и вооружения. Речь идет о танке, артиллерии, средствах противовоздушной обороны, технических автомобилях, которые несут вооружение, и более чем 60 солдатах. Они якобы несли угрозу коалиции и партнерским силам, которые находятся в гарнизоне Ат-Танфа.

В результате авиаудара были уничтожены две единицы артиллерии, одна система ПВО, сильные повреждения получил танк. Кроме того, из-за действий коалиции погибли два сирийских военных, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.

Наступление в Хомсе

Подразделения САА продолжают наступление в районе Восточного Хомса. По информации сирийских средств массовой информации, правительственные силы продолжают продвигаться вглубь пустыни, тесня боевиков незаконных вооруженных формирований.

В то же время на улицах города Хомс группы саперов САА начали разминирование взрывоопасных предметов. Сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами, извлекают сотни взрывных устройств.

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Как рассказал журналистам командир группы разминирования лейтенант Мухамад Рамада, взрывные устройства в Хомсе находят буквально повсюду. Террористы их замаскировали под электрощиты, бытовые приборы, различные предметы на улице.

По словам лейтенанта, в среднем за несколько часов работы группе саперов удается найти 10-12 самодельных взрывных устройства. Отметим, что один из мощных фугасов (около десяти килограммов в тротиловом эквиваленте) был замаскирован под камень. Он был предназначен для уничтожения автомобилей.

Курды наступают на Ракку

«Демократические силы Сирии», состоящие в основном из курдских вооруженных формирований и местных арабских племен, при активной поддержке американской коалиции захватили военную базу боевиков «Исламского государства»* в районе Ракки. Кроме того, от террористов были освобождены три малых населенных пункта. Речь идет о деревнях Тал Харкала, Мазраат Хаттин и Аль-Нора. Военная база боевиков находится в окрестностях Мазраат Хаттин.

Как отметил представитель Пентагона Джефф Дэвис, подразделения Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов принимают участие в военной операции по освобождению Ракки. Он подчеркнул, что в боевых действиях также принимают ударные вертолеты Apache.

* Организация запрещена на территории РФ.