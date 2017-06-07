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Новости Сирии
ИГ потеснило оборону Дейр эз-Зора на километр

ИГ потеснило оборону Дейр эз-Зора на километр

11:25  7 Июня 2017
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ИГ потеснило оборону Дейр эз-Зора на километр

Дейр эз-Зор, 7 июня. «Исламское государство»* продолжает наступление на позиции правительственных войск в районе Панорамы.

Сирийские источники сообщили, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) бросили все доступные силы на штурм осажденного Дейр эз-Зора. В атаках задействованы отряды, переброшенные из Ракки и иракского Мосула. Отмечается, что в данный момент игиловцы достигли определенного успеха в районе Панорамы и продавили линию обороны правительственных войск на 1-2 километра.

ИГ потеснило оборону Дейр эз-Зора на километр

Сирийские военные уверены, что успехи «Халифата» вызваны поддержкой американской коалиции, которая сдерживает Сирийскую арабскую армию и не дает САА снять блокаду с Дейр эз-Зора. «Исламское государство» в ближайшее время потеряет Ракку. Пентагон, считают эксперты, намерен перенести «столицу» своего проекта ИГИЛ* в Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сша #сирия #иг #саа #дейр эз-зор
Алексей Громов
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