Схваченный участник нападения на мавзолей в Иране отравился цианидом

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Тегеран, 7 июня. Как стало известно, после задержания силами иранской полиции один из участников нападения на мавзолей аятоллы Хомейни на юге Тегерана сумел отравить себя, использовав ампулу с цианистым калием. Таким образом, полиции удалось задержать живой только одну участницу нападения.

The Moment when a suicide bomber detonates himself in areas near mausoleum of Imam #Khomeini in southern #Tehran +som other pics#Iran pic.twitter.com/3adRWlyzoT — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) June 7, 2017

Напомним, сегодня утром произошло нападение сразу в двух точках иранской столицы — в парламенте (меджлисе) Ирана и в мавзолее основателя современного иранского государства. В результате этих нападений погибли по крайней мере восемь человек. Продолжаются перестрелки между полицией и атаковавшими здание парламента, по некоторым данным, в здании удерживают заложников.