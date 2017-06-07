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Происшествия
Схваченный участник нападения на мавзолей в Иране отравился цианидом

Схваченный участник нападения на мавзолей в Иране отравился цианидом

11:19  7 Июня 2017
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Схваченный участник нападения на мавзолей в Иране отравился цианидом

Тегеран, 7 июня. Как стало известно, после задержания силами иранской полиции один из участников нападения на мавзолей аятоллы Хомейни на юге Тегерана сумел отравить себя, использовав ампулу с цианистым калием. Таким образом, полиции удалось задержать живой только одну участницу нападения.

Напомним, сегодня утром произошло нападение сразу в двух точках иранской столицы — в парламенте (меджлисе) Ирана и в мавзолее основателя современного иранского государства. В результате этих нападений погибли по крайней мере восемь человек. Продолжаются перестрелки между полицией и атаковавшими здание парламента, по некоторым данным, в здании удерживают заложников.

Схваченный участник нападения на мавзолей в Иране отравился цианидом

Валентин Меликов
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