МЭР и Минпромторг поменяют способ поддержки автопрома в 2019 году

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Москва, 7 июня. Минэкономразвития и Минпромторг работают над новым механизмом поддержки отечественного автопрома, который будет запущен, вероятно, в 2019 году.

Ведомства намерены отойти от льготных ввозных пошлин на автокомпоненты. Отмечается, что такой подход делает выгоднее импорт деталей, чем развитие отечественной автокомпонентной отрасли.

При этом власти страны намерены сохранить льготы для автопроизводителей в госзакупках, кредитовании и лизинге, а также компенсации утилизационного сбора. Поддержка отрасли планируется на уровне 65 миллиардов рублей в год.

Ранее сообщалось, что через восемь лет в России будут выпускать свыше двух миллионов автомобилей в год, что в два раза больше, чем сегодня.