Челябинцы хотят вручить Горбачеву орден Иуды

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Челябинск, 7 июня. Челябинские общественники хотят наградить единственного президента СССР Михаила Горбачева орденом Иуды. С такой инициативой выступили активисты регионального движения «Развитие региона».

Планируется, что отливать «награду» будут в Златоусте. Не исключено, что она будет изготовлена из серебра и станет аналогом ордена, который существовал в России еще в петровские времена.

«Этот орден был изготовлен в одном экземпляре по указу Петра I для бывшего украинского гетмана Мазепы. Мазепа, будучи ближайшим соратником Петра, предал его и переметнулся на сторону Карла XII, которого потом тоже предал», — цитирует Ura.ru челябинских общественников.

Пока не ясно, во сколько обойдется инициатива. В «Развитии региона» не исключили, что может быть объявлен всенародный сбор денег на орден.