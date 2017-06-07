Покупатель потребовал пива, приставив нож к горлу ребенка в тобольском магазине

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Тобольск, 7 июня. Мужчина потребовал у продавца магазина дать ему алкогольный напиток, угрожая ножом у горла ее маленькой дочери, правоохранительные органы возбудили уголовное дело о разбое по факту инцидента, сообщает УМВД по Тюменской области.

Накануне в магазине Тобольска произошел инцидент — в торговый зал вошел молодой человек в резиновых перчатках, схватил одиннадцатилетнюю дочь продавца магазина и потребовал шесть литров пива. Неизвестный угрожал девочке ножом у горла. После того, как злоумышленники получил свое, он немедленно скрылся. Правоохранительные органы задержали 28-летнего парня, изъяв нож, которым он угрожал ребенку. Было возбуждено уголовное дело о разбое, злоумышленники находится в СИЗО, пишет Ura.ru