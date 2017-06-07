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Новороссия
ЛНР: Народная милиция сдерживает атаки ВСУ в Славяносербском районе

ЛНР: Народная милиция сдерживает атаки ВСУ в Славяносербском районе

11:05  7 Июня 2017
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ЛНР: Народная милиция сдерживает атаки ВСУ в Славяносербском районе

Луганск, 7 июня. Украинские силовики наступают на позиции ополчения ЛНР в районе населенного пункта Желобок.

Представитель луганского командования Андрей Марочко заявил, что украинские военные ведут наступление в Славяносербском районе силами до взвода. Отмечается, что противник обстреливает жилые районы населенного пункта Желобок.

ЛНР: Народная милиция сдерживает атаки ВСУ в Славяносербском районе

Отряды Народной милиции успешно отражают атаки, потери противника в данный момент уточняются. Андрей Марочко подчеркнул, что провокация ВСУ связанна с сегодняшней встречей контактной группы по безопасности в Минске, украинская сторона будет пытаться использовать факт провокации против Луганской народной республики.

#обстрел #лнр #андрей марочко #луганск
Алексей Громов
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