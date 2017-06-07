Появилось видео жуткого ДТП с тремя погибшими на перекрестке в Краснодаре

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Краснодар, 7 июня. В Краснодаре столкнулись иномарка Mercedes и мотоцикл Kawasaki, в результате чего погибли три человека. Запись с камеры видеонаблюдения доказывает, что виновником аварии являлся мотоциклист.

Смертельное ДТП случилось сегодня около пяти часов утра на перекрестке улиц Северная и Красная. По версии полиции, 30-летний мотоциклист проигнорировал запрещающий сигнал светофора и врезался на большой скорости в Mercedes. Байкер и его 21-летняя спутница погибли на месте.

Водителя автомобиля госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает «Свободная пресса». Он скончался, не приходя в сознание.

Все обстоятельства серьезного ДТП сейчас выясняются. Видеозаписью произошедшего поделилась «Живая Кубань».