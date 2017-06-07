Более 20 сотрудников Uber лишились работы из-за домогательств

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Сан-Франциско, 7 июня. Компания Uber лишилась более 20 сотрудников после расследования дела о домогательствах. Еще 30 человек будут специально обучаться, семь работников получили письменное предупреждение от руководства.

Ранее бывшая сотрудница фирмы Uber Сьюзан Фаулер опубликовала в своем блоге сообщение о сексуальных домогательствах и сексизме в компании. По ее словам, руководство просто игнорировало жалобы женщин на постоянные приставания со стороны мужчин-коллег.

At a staff meeting, @Uber employees were notified that 215 harassment claims had been investigated. https://t.co/cBslXXDr7p Via @cnntech — CNNMoney (@CNNMoney) June 7, 2017

Когда публикация Фаулер вызвала большой резонанс, в компании начали сразу два расследования. Адвокаты изучили 215 жалоб от женщин, в том числе на домогательства и дискриминацию. Еще 57 претензий сейчас находятся на рассмотрении. В результате сразу несколько человек подали в отставку из-за критики, которая обрушилась на Uber после скандала, передает «Ридус».