Ученые объяснили, почему Млечный Путь одинок во Вселенной‍

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Вашингтон, 7 июня. Американские астрономы выяснили, что Млечный Путь и ближайшие галактики находятся в космической пустыне, которая протянулась на миллиард световых лет.

Сотрудник университета штата Висконсин в Мэдисоне Бен Хошайт считает, что главной проблемой современной космологии является использование разных методик замера скорости расширения Вселенной. Он объяснил возникающие между учеными противоречия тем фактом, что Млечный Путь находится внутри космической пустыни.

Астрономы полагают, что материя неравномерно размещена во Вселенной, она напоминает паутину, а промежутки между скоплениями звезд – и есть пустынные участки, которые являются таковыми вследствие Большого взрыва в начале времен. По словам Бена Хошайта, наша галактика расположена в миллиардах световых лет от других галактик, пишет «Вечерняя Москва».