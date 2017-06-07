Взрыв в мавзолее Хомейни под Тегераном осуществила террористка-смертница

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Тегеран, 7 июня. Иранская полиция сообщила, что взрыв в непосредственной близости от мавзолея имам Хомейни в Тегеране был осуществлен террористкой-смертницей. На данный момент полиция нейтрализовала всех участников нападения на мавзолей основателя Ирана.

Как сообщает новостное агентство Tasnim, взрыв произошел на территории мавзолея, однако внутрь террористке-смертнице попасть не удалось.

The Moment when a suicide bomber detonates himself in areas near mausoleum of Imam #Khomeini in southern #Tehran +som other pics#Iran pic.twitter.com/3adRWlyzoT — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) June 7, 2017

Известно, что в результате взрыва и последовавшей стрельбы пострадали несколько человек. Полиция задержала двух других нападавших.

В настоящее время в Тегеране разворачиваются события вокруг здания парламента, которое частично захвачено напавшими на него неизвестными, которые убили пятерых человек и взяли еще нескольких в заложники.