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Происшествия
Взрыв в мавзолее Хомейни под Тегераном осуществила террористка-смертница

Взрыв в мавзолее Хомейни под Тегераном осуществила террористка-смертница

11:05  7 Июня 2017
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Взрыв в мавзолее Хомейни под Тегераном осуществила террористка-смертница

Тегеран, 7 июня. Иранская полиция сообщила, что взрыв в непосредственной близости от мавзолея имам Хомейни в Тегеране был осуществлен террористкой-смертницей. На данный момент полиция нейтрализовала всех участников нападения на мавзолей основателя Ирана.

Как сообщает новостное агентство Tasnim, взрыв произошел на территории мавзолея, однако внутрь террористке-смертнице попасть не удалось.

Известно, что в результате взрыва и последовавшей стрельбы пострадали несколько человек. Полиция задержала двух других нападавших. 

В настоящее время в Тегеране разворачиваются события вокруг здания парламента, которое частично захвачено напавшими на него неизвестными, которые убили пятерых человек и взяли еще нескольких в заложники.

Валентин Меликов
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