Пакет с отрезанной головой, ногами и руками нашли у школы в Челябинске

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Челябинск, 7 июня. В Челябинске рядом со школой на улице Куйбышева прохожие накануне днем обнаружили пакет с частями человеческого тела, включая отрезанную голову. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как передает URA.RU, отрезанная голова была упакована в пакет, который лежал на тротуаре. Пока неизвестно, принадлежала она мужчине или женщине, однако предварительно установлено, что погибший человек был пожилым. В СМИ также сообщается, что в пакете помимо головы находились руки и ноги.

«В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности потерпевшего и задержание лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

Добавим, в Биробиджане ранее было совершено жестокое убийство супружеской пары. Тела 53-летнего мужчины и 50-летней женщины обнаружили в одном из частных домовладений. Как передает Телеканал 360, следствие подозревает в причастности к совершению преступления 16-летнего родственника погибших и его одноклассника.