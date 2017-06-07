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Дамаск, 7 июня. Военные эксперты в Сирии заявили, что Пентагон заинтересован в том, чтобы отдать Дейр эз-Зор «Исламскому государству».

Очередной авиаудар, нанесенный ВВС США по проправительственным силам в Сирии в очередной раз доказал, что интересы Пентагона и «Исламского государства»* (террористическая группировка запрещена в России) полностью совпадают, отмечают в командовании ВС САР.

ВВС США и проамериканские группировки «Свободной сирийской армии» мешают правительственным войскам начать деблокаду осажденного игиловцами Дейр эз-Зора, ситуация в котором уже близка к критической. Пентагон явно рассчитывает, что город в ближайшее время захватят террористы. При этом коалиция препятствует продвижению САА к Ракке, считающейся столицей «Халифата», США намерены отдать город проамериканским «Сирийским демократическим силам». Штаты прилагают все усилия к затягиванию конфликта в Сирийской арабской республике, подчеркивает источник.

* Организация запрещена на территории РФ.