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Политика
МИД РФ не видит оснований для усиления безопасности посольства в Тегеране

МИД РФ не видит оснований для усиления безопасности посольства в Тегеране

10:45  7 Июня 2017  /обновлено: 10:47  07 Июня 2017
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МИД РФ не видит оснований для усиления безопасности посольства в Тегеране

Москва, 7 июня. Россия не считает произошедшие в Иране нападения на различные объекты, в том числе и правительственные, достаточным основанием для введения усиленных мер безопасности в отношении российского посольства в Тегеране. Такое заявление сделал директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Нет, не будем, потому что нет оснований», — цитирует дипломата РИА Новости.

Напомним, сегодня в Иране несколько злоумышленников ворвались в здание правительства Ирана и устроили там беспорядочную стрельбу. Еще один инцидент зафиксирован на территории мавзолея имама Хомейни, где один из преступников взорвал надетый на него жилет со взрывчаткой. 

#кабулов
Алексей Громов
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