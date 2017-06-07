Внедорожник за 3 млн рублей угнали у безработного москвича

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Москва, 7 июня. В Москве неизвестные угнали внедорожник за три миллиона рублей. Об этом сообщает в среду пресс-служба столичного управления МВД.

Согласно приведенным данным, в отделение обратился 20-летний парень, который на данный момент нигде не работает. Он заявил, что возле дома №2 по улице Металлургов на востоке Москвы в ночь на 6 июня его внедорожник Toyota Land Cruiser 200 за три миллиона рублей угнали неизвестные.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Кража», передает телеканал «360».

Напомним, несколько дней назад в подмосковном Одинцове угнали автомобиль Infiniti FX37.