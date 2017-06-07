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Москва, 7 июня. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что российские военные базы в Сирии находятся в полной безопасности.

Это заявление Клинцевич сделал в связи с очередным авиационным ударом, нанесенным ВВС США по проправительственным отрядам в Сирийской арабской республике. Сенатор отметил, что авиабаза ВКС РФ «Хмеймим» и пункт материально-технической поддержки ВМФ России в Тартусе защищены комплексами С-400 и С-300.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что американские ВВС нанесли удар по проправительственным силам в районе пограничного пункта «Ат-Танф». В результате атаки погибли двое сирийских военнослужащих, более десяти получили ранения.