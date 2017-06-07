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Происшествия
Полиция преследует участника нападения на парламент Ирана

Полиция преследует участника нападения на парламент Ирана

10:48  7 Июня 2017
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Полиция преследует участника нападения на парламент Ирана

Тегеран, 7 июня. По данным СМИ, один из участников нападения на парламент Ирана сумел покинуть здание и в настоящее время продолжает стрельбу на улицах иранской столицы. Об этом сообщили журналисты в социальных сетях.

Напомним, сегодня утром три человека совершили нападение со стрельбой в парламенте Ирана. По крайней мере один человек был убит в результате нападения, еще несколько получили ранения.

Иранская полиция сосредоточила у парламента огромные силы. Судя по сообщениям с места происшествия, в районе парламента царит паника, неизвестно, остался ли кто-то из террористов в здании.

Валентин Меликов
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