СК РФ допустил адвокатов родственников погибших над Синаем к материалам экспертизы

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Москва, 7 июня. Следственный комитет России удовлетворил ходатайство адвоката Игоря Трунова об ознакомлении с материалами экспертизы, проведенной в рамках расследования уголовного дела по авиакатастрофе А321 над Синайским полуостровом.

Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, на этой неделе адвокат Игорь Трунов уже начнет знакомиться с выводами экспертов. И хотя они никак не скажутся на денежных выплатах потерпевшим, родственники хотят знать всю правду и чтобы были наказаны все виновные в страшной трагедии, унесшей жизни 224 человек.

Напомним, ранее адвокаты потерпевших уже знакомились с частью экспертиз и согласно им взрыв на борту самолета был не такой силы, чтобы разрушить лайнер, то есть он мог вызвать пожар. А сам самолет был разрушен уже из-за того, что устарел и находился в ненадлежащем состоянии.

Трещины в хвостовой части фюзеляжа появились еще до теракта. Во время эксплуатации в Сирии самолет повредил этот агрегат и был отремонтирован в Тулузе. В случае если данная версия подтвердится, адвокаты будут требовать наказания всех лиц, ответственных за допуск лайнера к полетам, вплоть до чиновников Росавиации.