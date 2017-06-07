Путин отбил провокационный вопрос Стоуна про геев с помощью дзюдо

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Москва, 7 июня. Американский режиссер Оливер Стоун поинтересовался у президента России Владимира Путина, как бы он повел себя, оказавшись в душе вместе с геем. Глава государства с юмором ответил на пикантный вопрос.

Во время интервью режиссер спросил у российского лидера о плане действий, если бы он оказался в подводной лодке в одной душевой с геем.

«Ну, я бы предпочел не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать? Но вы знаете, я мастер дзюдо», — ответил президент.

Также Стоун поинтересовался у Путина, не считает ли он российский закон о запрете пропаганды гомосексуализма дискриминирующим права сексуальных меньшинств. Путин в ответ подчеркнул, что в России представителей нетрадиционной ориентации никто не притесняет.

Добавим, в интервью Стоуну Путин заявил, что у России и США есть шанс восстановить отношения до того, пока их понесут на кладбище в белых тапочках.