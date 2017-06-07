В белых тапках на кладбище: войну России и США мир не переживет

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Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, который снимает о президенте России документальный фильм, прокомментировал сценарий возможной масштабной войны между РФ и США. Отвечая на вопрос, смогли бы США победить Россию в такой войне, президент заявил, что, по его мнению, «никто бы не пережил» глобальный конфликт двух ядерных держав.

Такой вопрос, обращенный к президенту России, прозвучал не случайно: со времен окончания Холодной войны уровень взаимоотношений двух стран находится на небывало низком уровне.

Самый могущественный человек

Интервью Оливера Стоуна вышло в свет в виде короткого анонса будущего четырехсерийного фильма, который выйдет в эфир 12–15 июня 2017 года на канале Showtime. Стоун собрал в единый сюжет несколько встреч с Путиным, которые произошли у режиссера с президентом России за последние годы.

Наряду с рассказом о профессиональной и личной жизни главы государства, начиная от раннего детства и заканчивая нынешним временем, центральной темой фильма объявлена повестка, наиболее интересная для западного зрителя, — взаимоотношения России и США, а также личное участие Путина в международной дипломатии, включая его взаимоотношения с американскими президентами.

Стоун объявил о намерении снять свой фильм о Путине еще в 2014 году, на фоне начавшегося обострения во взаимоотношениях западных стран и России, вчерне озаглавив его «Самый влиятельный/опасный/могущественный человек в мире». По его словам, его задачей являлось показать миру иного Владимира Путина и донести до своих зрителей «ту точку зрения, которую американцы не хотят слышать».

В отрывках из фильма, которые уже опубликовал Стоун, Путин рассказывает о своей системе личной охраны, о взаимоотношениях России и Эдварда Сноудена и о том, что в 2000 году он предлагал американскому президенту Биллу Клинтону подумать о вступлении России в блок НАТО.

В последнем опубликованном отрывке, кроме вопроса о возможной войне, Путин ответил и на вопрос Стоуна о том, дает ли избрание на пост главы США Дональда Трампа надежду на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. «Надежда всегда есть. Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», — ответил Путин.

Надо сказать, что высказывания президента о недопустимости широкомасштабного вооруженного конфликта между Россией и США уже неоднократно звучали в его публичных заявлениях. Также, в начале текущего года Путин уже выразил надежду на восстановление взаимоотношений России и США, заявив: «Мы всегда это приветствовали и рассчитываем на то, что эти отношения будут восстанавливаться в полном объеме и по всем направлениям».

А есть ли надежда?

На текущий момент дата встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа окончательно не согласована. Пока что рабочим вариантом такой встречи является саммит стран G20, который должен пройти в Гамбурге 7–8 июля. На это намекнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: «В Гамбурге — да, может быть, но даты нет».

Согласно заявлению Пескова, встреча двух президентов может пройти без традиционного заявления для представителей СМИ. «Только встреча», — пояснил Песков, отвечая на вопрос прессы о формате переговоров президентов двух стран.

До настоящего момента времени у президента России было лишь три телефонных разговора с Трампом: в конце января, когда российский лидер поздравил американского президента со вступлением в должность; 4 апреля, когда Трамп позвонил Путину с соболезнованиями в связи с терактом в Санкт-Петербурге; и 2 мая.

В этих телефонных переговорах основными темами являлись борьба с международным терроризмом (включая противодействие «Исламскому государству»* — террористической организации, запрещенной в РФ), гражданский конфликт на Украине, урегулирование кризиса в Сирии и ситуация вокруг ракетно-ядерной программы КНДР.

За время президентского срока Трампа самым высоким форматом встреч между двумя странами оказались визиты госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву и его встреча с Владимиром Путиным, а также визит главы МИД России Сергея Лаврова в Вашингтон, во время которого Трамп принял его в Белом доме.

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Как и анонсированные переговоры Путина и Трампа в Гамбурге, обе встречи, в Москве и в Вашингтоне, носили закрытый характер, без представителей СМИ. Это может свидетельствовать о том, что стороны пока не могут согласовать спорные вопросы совместной повестки и не считают нужным выносить противоположные позиции на публичное обозрение.

В отличие от времени второго президентского срока Барака Обамы, когда подобные переговоры с предыдущим госсекретарем США Джоном Керри всегда начинались с открытой для прессы части, а встречи и переговоры лидеров РФ и США проходили лишь на крупных международных саммитах, имея спонтанный и случайный характер, нынешняя закрытая, но достаточно интенсивная повестка встреч свидетельствует скорее о попытках выстроить общий консенсус. Ведь, несмотря на всю открытость периода Обамы, именно за время второго президентского срока прошлой администрации и произошла радикальная деградация взаимоотношений России и США, последствия которой теперь приходится учитывать обеим договаривающимся сторонам.

Болевые точки: Сирия, Украина, Европа

Несколько геополитических конфликтов, в которые одновременно вовлечены Россия и США, являются «стояночным тормозом» для улучшения взаимоотношений двух стран. В первую очередь, речь идет о ситуации на Украине и о продолжающейся гражданской войне в Сирии.

Оба этих гражданских конфликта были во многом сконструированы и инспирированы самими Соединенными Штатами, но в обоих из них США не смогли достичь своих начальных целей, получив лишь половинчатые решения.

На Украине очередная запланированная «оранжевая революция» привела к гражданской войне и жесточайшему кризису украинской государственности. В Сирии попытки заигрывания с радикальными политическими силами, якобы «оппозиционными» режиму Башара Асада, породили ужасного монстра ИГ*, борьба с которым теперь отнимает массу сил и средств у самих США.

Кроме того, болезненным для России вопросом является «ползучее» расширение НАТО на Восток и приближение вооруженных сил альянса к границам России — в первую очередь, в Восточной Европе.

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Весь этот комплекс проблем возник во времена президентства Обамы, однако нынешней администрации невозможно просто отказаться от всего внешнеполитического багажа, пусть и находящегося в плачевном состоянии. Проблема состоит в том, что нынешняя ситуация на Украине или в Сирии уже никак не может быть возвращена к периоду 2011–13 годов, когда эти страны еще не были точками международной напряженности и гражданского конфликта.

Как следствие, Москве и Вашингтону сейчас надо отыскать иной баланс сил, который будет учитывать не «сумму благих пожеланий», а реальную ситуацию в мире, где, в самом деле, масштабная война между США и Россией невозможна — так как всех ее участников просто пропишут на кладбище. Возможно, и без белых тапок.

* Организация запрещена на территории РФ.