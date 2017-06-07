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Новороссия
Донбасс: ВСУ обстреляли 24 населенных пункта ДНР из танков и минометов

Донбасс: ВСУ обстреляли 24 населенных пункта ДНР из танков и минометов

10:32  7 Июня 2017
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Донбасс: ВСУ обстреляли 24 населенных пункта ДНР из танков и минометов

Донецк, 7 июня. Украинские военные обстреляли 24 населенных пункта Донецкой народной республики за минувшие сутки. По данным оперативного командования ДНР, ВСУ 60 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

Согласно приведенным данным, противник открывал огонь из артиллерийских и танковых орудий, минометов, вооружения БТР и БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли поселки шахты Трудовская и Александровка на западной окраине Донецка этой ночью и накануне поздно вечером. 

#днр #всу #донбасс
Тимур Румянцев
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