Донбасс: ВСУ обстреляли 24 населенных пункта ДНР из танков и минометов
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Донецк, 7 июня. Украинские военные обстреляли 24 населенных пункта Донецкой народной республики за минувшие сутки. По данным оперативного командования ДНР, ВСУ 60 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
Согласно приведенным данным, противник открывал огонь из артиллерийских и танковых орудий, минометов, вооружения БТР и БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли поселки шахты Трудовская и Александровка на западной окраине Донецка этой ночью и накануне поздно вечером.
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