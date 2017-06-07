Полиция разыскивает грабителей, избивших москвича ради 7,5 тысяч рублей

В Избранное

Скопировать

Москва, 7 июня. Четверо неизвестных жестоко избили 33-летнего москвича и отобрали у него сумку, в которой находилось 7,5 тысяч рублей.

Добыча злоумышленников оказалась не слишком велика, а вот пострадавший после нанесенных побоев попал в больницу. Врачи диагностировали у него перелом челюсти. Из-за травм мужчина не смог обратиться с заявлением в полицию сразу после случившегося: инцидент произошел еще 2 июня, а известно о нем стало лишь накануне.

Как сообщает «360° Подмосковье» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД, грабители напали на москвича недалеко от дома №27 по улице Краснодонской. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой», ведется поиск злоумышленников.