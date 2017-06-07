Заработать на отходах: россиянам разрешат продавать мусор

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Москва, 7 июня. Российский кабмин внесет на рассмотрение Госдумы проект поправок к закону об отходах, предусматривающих льготы за раздельный сбор мусора и дающих возможность домохозяйствам продавать его перерабатывающим предприятиям.

Минстрой РФ подготовил поправки к закону об отходах, чтобы обеспечить максимальную переработку вторсырья. Согласно документу, домохозяйства смогут самостоятельно реализовывать отходы переработчикам, не нуждаясь в лицензии. Лица, которые собирают мусор в раздельные контейнеры, получат предусмотренные льготы.

С момента появления местных операторов по обращению с отходами, сумма коммунальных платежей уменьшится на сумму платежа за вывоз мусора. В квитанциях появится строка с новой услугой, переход на новую схему переработки намечен на 2019 год, пишет «Коммерсант».