Иранская полиция обнаружила бомбу в мавзолее Хомейни

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Тегеран, 7 июня. В настоящее время саперные подразделения полиции Ирана занимаются обезвреживанием бомбы, обнаруженной после нападения на мавзолей Хомейни близ столицы страны.

По последним данным, в нападении на мавзолей основателя Исламской республики Иран аятоллы Хомейни участвовали три человека. Один из них был террористом-смертником и погиб при взрыве пронесенной им бомбы, еще двое были схвачены полицией.

Согласно информации, распространенной ближневосточными СМИ, в результате нападения на мавзолей Хомейни погиб один человек, еще пятеро получили ранения. На данный момент неизвестно, является ли погибший террористом-смертником, который пронес бомбу. Ближайшая станция метро была закрыта из соображений безопасности.