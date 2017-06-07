Появилось видео с месте стрельбы в парламенте Ирана

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Тегеран, 7 июня. Появилось первое видео с места событий у парламента (меджлиса) Ирана, где сегодня несколько человек устроили стрельбу, убив охранника. В настоящее время силы иранской полиции продолжают прибывать к месту событий.

Напомним, сегодня стало известно, что в парламенте Ирана произошла стрельба. Нападавшие застрелили одного из охранников и ранили еще несколько человек. На данный момент точная ситуация в здании междлиса Ирана неизвестна. Судя по всему, вокруг здания царит паника.

#BREAKING First scenes from the area near the Iranian parliament pic.twitter.com/bM3X1CYldn — ShiaPulse???????????? (@ShiaPulse) June 7, 2017

Вскоре появилось новое видео, в котором появляются полицейские подкрепления, спешно прибывающие к месту событий.