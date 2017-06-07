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Происшествия
Появилось видео с месте стрельбы в парламенте Ирана

Появилось видео с месте стрельбы в парламенте Ирана

10:23  7 Июня 2017
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Появилось видео с месте стрельбы в парламенте Ирана

Тегеран, 7 июня. Появилось первое видео с места событий у парламента (меджлиса) Ирана, где сегодня несколько человек устроили стрельбу, убив охранника. В настоящее  время силы иранской полиции продолжают прибывать к месту событий.

Напомним, сегодня стало известно, что в парламенте Ирана произошла стрельба. Нападавшие застрелили одного из охранников и ранили еще несколько человек. На данный момент точная ситуация в здании междлиса Ирана неизвестна. Судя по всему, вокруг здания царит паника.

Вскоре появилось новое видео, в котором появляются полицейские подкрепления, спешно прибывающие к месту событий.

 

Валентин Меликов
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