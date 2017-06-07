Острое обсуждение: Онищенко о силах, раскачивающих лодку вокруг программы реновации

В Избранное

Скопировать

В Госдуме накануне прошли слушания, посвященные поправкам ко второму чтению к законопроекту о реновации жилищного фонда Москвы. В заседании приняли участие вице-премьер Дмитрий Козак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, мэр Москвы Сергей Собянин, около 150 депутатов Госдумы и 300 жителей столицы, дома которых попадают в программу по сносу хрущевок. Своими мыслями и наблюдениями о прошедшей встрече с корреспондентом Федерального агентства новостей поделился депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Если говорить о внесенном законопроекте, то первое чтение определяло только его концепцию. Она строилась на том, что в закон о статусе столицы РФ вносились изменения. Такой прием был использован для того, чтобы не принимать закон, касающийся всех регионов и не возбуждать там общественное мнение с точки зрения того, почему он не выполняется. Законодательное урегулирование в Москве и процесс реализации нового вида жилья покажет и выявит недостатки, которые потом в случае чего можно устранить в регионах», — комментирует Онищенко.

По его словам, в обсуждение включились представители многих профильных комитетов. Они рассказали о новациях, которые внесены в изменяющийся закон.

«Конструктивные предложения поступили от представителей Комитета по государственному строительству и законодательству. Это позволило в рекордно короткий срок переработать этот законопроект с теми замечаниями, которые поступили. На заседании выступили все лидеры фракций. Было много вопросов, на которые отвечал мэр Москвы Собянин — но это не значит, что все эти вопросы сняты. Обсуждение было достаточно острым, и эта острота шла от жителей Москвы. Но подавляющее большинство москвичей — за то, чтобы вступить в реновацию и получить хотя бы такое же с точки зрения метража, но новое жилье», — продолжает депутат.

Он отмечает, что все основные вопросы нашли отражение в тексте законопроекта. Это вопросы, связанные как с равноценностью предоставляемого жилья, так и с правом собственности. Те, кому все это действительно интересно, найдут на сайте Госдумы изменения, внесенные в первоначальный текст закона и получат свои ответы.

«При этом хотел бы поделиться своим видением ситуации о тех силах, которые остро накалили обстановку не только в Москве, но и в других городах. Есть, например, те, кто имеет нежилую площадь в сносимых домах, являются и собственниками, и арендаторами, содержат какой-то бизнес вроде магазинов, аптек. Они получат равноценную компенсацию или площадь, которую теряют после снесения многоэтажек. Эта сила работала против законопроекта и была одним из объективных возмутителей спокойствия. Понять их можно, но нельзя оправдать то, как это делалось», — комментирует Онищенко.

Вторая сила, по наблюдениям Онищенко, — те люди, которые там не живут, которые просто сдают жилье, имея более комфортабельную площадь в других районах и домах. Они тоже при этом теряли, и у них были вопросы.

«Третья сила ставила задачу дестабилизировать ситуацию перед выборами. Эти люди модерируются и финансируются из-за рубежа, превращая вопрос пятиэтажек в политический процесс. Но я нашел вчера еще один полюс, который подогревал ситуацию. Внесенный законопроект не претендовал на исчерпывающие ответы, а лишь предполагал определить направление и подключить все имеющиеся ресурсы для доработки на уровне Госдумы. Но некоторые мои коллеги вместо того, чтобы включиться в процесс, начали участвовать в подпитке общественного мнения, которое было и без того взбудоражено в целом благополучной и великой идеей. А как не великой, если для 1 млн 600 тысяч человек решается самая главная проблема в жизни, вопрос жилья и домашнего очага», — продолжает собеседник ФАН.

Онищенко при этом задается вопросами: во что обошлось это государству, обществу, в какую цену, которая не определяется деньгами, а другими измерениями — моральными ценностями, ответственностью за фактор доверия?

«Никто не закрывал возможности формулировать и вносить предложения в законопроект, более 150 предложений было рассмотрено, большинство было принято. Те идеи, которые не были приняты, получили подробное объяснение. Но зачем было в непростой общественно-политической обстановке пользоваться теми осмысленными недостатками, с которыми законопроект входил в думу? Это будет на совести тех людей. Важно понимать, что даже если закон подпишет президент, потом всегда будут возможности исправить недостатки, которые будет выявляться в процессе осуществления. Реновация пока не началась. Еще окончательно не выбраны участки и те дома, в которые будут переселяться москвичи. Впереди большой, трудный, но очень нужный людям процесс строительства нового города внутри 105 километров кольцевой дороги. Из 12 миллионов более 10 процентов людей в ближайшие 15 лет изменят свои жилищные условия, причем все это берет на себя бюджет города Москвы. Ради этой цели стоит работать», — резюмирует Онищенко.

Добавим, что второе чтение законопроекта о реновации запланировано в Госдуме на 9 июня.