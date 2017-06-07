ДНР: ВСУ ночью обстреляли окраины Донецка

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Донецк, 7 июня. Украинские военные обстреляли поселки шахты Трудовская и Александровка на западной окраине Донецка этой ночью и накануне поздно вечером. Как рассказали Донецкому агентству новостей представители местных администраций, повреждения получили газопровод и три домостроения.

Как сказали в администрации Петровского района, противник открыл огонь примерно в 21.00. Повреждения получила газовая труба по улице Луговского, а также крыша дома по улице Карнавальная в поселке шахты Трудовская.

В администрации Александровки также отметили, что ВСУ ночью стреляли по жилым домам из крупнокалиберного пулемета.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные начали обстрел жилых кварталов в центре города Кировска Луганской народной республики из крупнокалиберных орудий.