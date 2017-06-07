Москвичей в День России оставят без алкоголя

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Москва, 7 июня. В Москве 12 июня запретят продажу алкоголя в местах проведения массовых мероприятий и расположенных поблизости магазинах. Кроме того, во время празднования Дня России ограничения затронут и прохладительные напитки в стеклянной таре.

«Продажа алкогольных напитков будет ограничена в профилактических целях, а также для безопасности и во избежание травматизма», — заявил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Под запретом в День России окажутся как крепкие, так и слабоалкогольные напитки в любых емкостях, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Для жителей и гостей Москвы 12 июня представят насыщенную программу праздничных мероприятий. В частности, на Красной площади будет концерт, а на территории 19 парков — развлекательные программы.