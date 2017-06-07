Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Полиции Читы удалось выяснить точную причину отравления детей конфетами

Полиции Читы удалось выяснить точную причину отравления детей конфетами

10:08  7 Июня 2017
292

Полиции Читы удалось выяснить точную причину отравления детей конфетами

Чита, 7 июня. Как удалось установить благодаря экспертизе, пятеро детей отравились в Чите не «Бешеной пчелкой» производства фабрики Roshen, а фальшивыми конфетами «Пчелка мини-микс со вкусом манго», начиненными психотропными веществами.

После экспертизы двух оставшихся конфет выяснилось, что леденцы, якобы найденные одним из детей на улице, содержат психотропные вещества.

Леденцы «Пчелка мини-микс со вкусом манго» действительно существуют. Их изготавливают на фабрике в Подольске. Специалисты Роспотребнадзора Забайкальского края связались с руководством подмосковного предприятия и выслали им фотографию обертки, найденной на месте происшествия. Однако на фабрике ответили, что у фантика на фото существует несколько отличий от оригинального. В любом случае полиция проведет проверку продукции данной фабрики.

Как стало известно ФАН, сейчас тщательно проверяются показания старшего из детей – 17-летнего Александра М., который и принес конфеты в дом друга. Следователи хотят выяснить, действительно парень нашел «Пчелку» на улице или приобрел «угощение» у наркодилера.

Полиции Читы удалось выяснить точную причину отравления детей конфетами

Напомним, накануне ночью в больницы Читы были госпитализированы пять детей с симптомами отравления. По данным источника в МВД, 17-летний Андрей М. пришел в гости к своему другу 16-летнему Андрею Ш. и принес упаковку леденцов. Конфетами накормили и племянников Андрея – 14-летнего Георгия, 12-летнюю Кристину и 4-летнего Михаила. Всего дети съели 17 «пчелок».

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть