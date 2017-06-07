Полиции Читы удалось выяснить точную причину отравления детей конфетами

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Чита, 7 июня. Как удалось установить благодаря экспертизе, пятеро детей отравились в Чите не «Бешеной пчелкой» производства фабрики Roshen, а фальшивыми конфетами «Пчелка мини-микс со вкусом манго», начиненными психотропными веществами.

После экспертизы двух оставшихся конфет выяснилось, что леденцы, якобы найденные одним из детей на улице, содержат психотропные вещества.

Леденцы «Пчелка мини-микс со вкусом манго» действительно существуют. Их изготавливают на фабрике в Подольске. Специалисты Роспотребнадзора Забайкальского края связались с руководством подмосковного предприятия и выслали им фотографию обертки, найденной на месте происшествия. Однако на фабрике ответили, что у фантика на фото существует несколько отличий от оригинального. В любом случае полиция проведет проверку продукции данной фабрики.

Как стало известно ФАН, сейчас тщательно проверяются показания старшего из детей – 17-летнего Александра М., который и принес конфеты в дом друга. Следователи хотят выяснить, действительно парень нашел «Пчелку» на улице или приобрел «угощение» у наркодилера.

Напомним, накануне ночью в больницы Читы были госпитализированы пять детей с симптомами отравления. По данным источника в МВД, 17-летний Андрей М. пришел в гости к своему другу 16-летнему Андрею Ш. и принес упаковку леденцов. Конфетами накормили и племянников Андрея – 14-летнего Георгия, 12-летнюю Кристину и 4-летнего Михаила. Всего дети съели 17 «пчелок».