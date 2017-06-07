Стали известны подробности трагедии со студентами Горного университета в Петербурге

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Санкт-Петербург, 7 июня. Стали известны подробности трагедии на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, где два студента второго курса Горного университета Дмитрий Б. и Сергей Б выпали из окна с высоты 14-го этажа.

Как удалось установить правоохранительным органам, кроме двух молодых людей в квартире находилась также девушка, которая стала свидетелем трагедии. Сегодня она даст показания в управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

По предварительным данным, она рассказала, что оба парня употребляли наркотики, после чего решили покинуть квартиру через окно, находясь в невменяемом состоянии.

Напомним, сегодня ночью у дома 90 по Малому проспекту Васильевского острова были обнаружены тела двух 17-летних молодых людей. Оба выпали из окна 14 этажа. Предсмертных записок обнаружено не было.