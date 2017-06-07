Террорист-смертник подорвал себя в мавзолее Хомейни под Тегераном

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Москва, 7 июня. Смертник привел в действие взрывное устройство в мавзолее основателя ИРИ имама Рухолла Мусави Хомейни, передают источники из Тегерана.

На мавзолей основателя ИРИ совершено нападение. Атаковавшие открыли стрельбу. Кроме того, один из них был смертником: он привел в действие взрывное устройство.

По последним данным, в трагедии несколько человек получили ранения. Точное количество пострадавших уточняется.

Ранее поступило сообщение о том, что в результате стрельбы в здании парламента Ирана погиб по меньшей мере один человек, пострадали еще восемь. Известно, что погибший был охранником.