МИД РФ назвал количество россиян, уехавших в 2017 году в Сирию воевать за ИГИЛ

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Нью-Йорк, 7 июня. Замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов заявил, что в 2017 году только пять человек уехали из России в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам различных террористических организаций, включая «Исламское государство»* (ИГ*).

«На Кавказе осталось 50–80 боевиков — не тысяча, с которыми мы воевали, — сказал замглавы департамента МИД РФ журналистам в Нью-Йорке. — Все имена нам известны, вопрос только в том, чтобы их найти».

Феоктистов констатировал, что Россия, по сути, справилась с террористической угрозой у себя внутри страны.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.