Шнуров рассказал, как бесплатно получить его картину на выставке в Москве

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Москва, 7 июня. На открытии выставки «Ретроспектива брендреализма» в Москве лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, как получить его картину бесплатно.

Выставка Шнурова открылась в столичном Музее современного искусства. Экспозицию можно будет посмотреть до 12 июля включительно. Кроме того, картины музыканта при желании можно приобрести.

Автор отметил, что некоторые счастливчики могут получить его произведения бесплатно: главное — оказаться в нужное время и в нужном месте.

«Пьяным я вообще могу подарить, когда я трезвый — я становлюсь прагматичным, — цитирует Шнурова «Подмосковье 360». — Когда я уставший, приехал с гастролей — то вообще могу заоблачную цену назвать!»

Накануне Шнуров получил от журнала «Собака.ру» специальную премию в номинации «Герой, меняющий город».