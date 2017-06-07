Охранник погиб и восемь человек пострадали при стрельбе в парламенте Ирана

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Тегеран, 7 июня. В результате стрельбы в здании парламента Ирана погиб по меньшей мере один человек, пострадали еще восемь. Об этом сообщает телеканал «Пресс- ТВ».

По предварительной информации, погибший был охранником в парламенте.

Ранее сообщалось, что четыре человека, которые ворвались в здание иранского парламента и устроили там стрельбу, блокированы. Сотрудники правоохранительных органов проводят операцию по их задержанию.