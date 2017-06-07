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Весь мир
Охранник погиб и восемь человек пострадали при стрельбе в парламенте Ирана

Охранник погиб и восемь человек пострадали при стрельбе в парламенте Ирана

9:59  7 Июня 2017  /обновлено: 10:00  07 Июня 2017
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Охранник погиб и восемь человек пострадали при стрельбе в парламенте Ирана

Тегеран, 7 июня. В результате стрельбы в здании парламента Ирана погиб по меньшей мере один человек, пострадали еще восемь. Об этом сообщает телеканал «Пресс- ТВ».

По предварительной информации, погибший был охранником в парламенте.

Ранее сообщалось, что четыре человека, которые ворвались в здание иранского парламента и устроили там стрельбу, блокированы. Сотрудники правоохранительных органов проводят операцию по их задержанию.

Алексей Громов
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