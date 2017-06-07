В мавзолее Хомейни в Иране слышна стрельба, есть раненые

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Тегеран, 7 июня. Иранские новостные агентства сообщили о стрельбе в расположенном неподалеку от столицы, Тегерана, мавзолее аятоллы Хомейни, основателя современной Исламской республики Иран. По предварительным данным, в результате стрельбы есть раненые, их точное число неизвестно, как и количество нападавших.

#BreakingNews: Another shooting reported at mausoleum of Imam Khomeini in southern #Tehran; Some injured so far#Iran — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) June 7, 2017

Напомним, ранее сегодня стало известно о стрельбе в меджлисе (парламенте) Ирана. По предварительным данным, по крайней мере два человек получили ранения в результате стрельбы, большое количество сотрудников сил безопасности прибыли к зданию парламента. Предположительно, нападавших трое.