Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
В мавзолее Хомейни в Иране слышна стрельба, есть раненые

В мавзолее Хомейни в Иране слышна стрельба, есть раненые

9:53  7 Июня 2017
94

В мавзолее Хомейни в Иране слышна стрельба, есть раненые

Тегеран, 7 июня. Иранские новостные агентства сообщили о стрельбе в расположенном неподалеку от столицы, Тегерана, мавзолее аятоллы Хомейни, основателя современной Исламской республики Иран. По предварительным данным, в результате стрельбы есть раненые, их точное число неизвестно, как и количество нападавших.

Напомним, ранее сегодня стало известно о стрельбе в меджлисе (парламенте) Ирана. По предварительным данным, по крайней мере два человек получили ранения в результате стрельбы, большое количество сотрудников сил безопасности прибыли к зданию парламента. Предположительно, нападавших трое.

Валентин Меликов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть