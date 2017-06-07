Четверо мужчин, открывшие стрельбу в парламенте Ирана, блокированы

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Тегеран, 7 июня. Четыре человека, которые ворвались в здание иранского парламента и устроили там стрельбу, блокированы, сотрудники правоохранительных органов проводят операцию по их задержанию.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на свои источники информации. Напомним, около часа назад злоумышленники проникли в здание и открыли беспорядочную стрельбу по сотрудникам охраны.

По предварительным данным, в результате этих действий пострадали три человека. В этот момент, пишут издания, преступники заблокированы в кабинете канцелярии, операция по их задержанию уже готовится.