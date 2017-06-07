Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Объявлены предварительные цены на кроссовер Landwind X2

Объявлены предварительные цены на кроссовер Landwind X2

9:54  7 Июня 2017
369

Объявлены предварительные цены на кроссовер Landwind X2

Москва, 7 июня. В КНР стартовал прием заказов на автомобиль Landwind X2, который называют китайским клоном Lada Xray. Минимальная комплектация компактного кроссовера обойдется в 66,5 тыс. юаней (около 550 тыс. рублей), а за максимально оснащенный вариант придется выложить 88,8 тыс. юаней (около 740 тыс. рублей).

Презентация китайской новинки состоялась в 2017 году на Шанхайском автосалоне. Начало «живых» продаж Landwind X2 ожидается в июле. Аналог Lada Xray оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем или 1,6-литровым бензиновым агрегатом. Также доступны на выбор пятискоростная механика или 4-ступенчатый автомат. 

 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть