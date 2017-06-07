Объявлены предварительные цены на кроссовер Landwind X2

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Москва, 7 июня. В КНР стартовал прием заказов на автомобиль Landwind X2, который называют китайским клоном Lada Xray. Минимальная комплектация компактного кроссовера обойдется в 66,5 тыс. юаней (около 550 тыс. рублей), а за максимально оснащенный вариант придется выложить 88,8 тыс. юаней (около 740 тыс. рублей).

Презентация китайской новинки состоялась в 2017 году на Шанхайском автосалоне. Начало «живых» продаж Landwind X2 ожидается в июле. Аналог Lada Xray оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем или 1,6-литровым бензиновым агрегатом. Также доступны на выбор пятискоростная механика или 4-ступенчатый автомат.