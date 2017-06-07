Донбасс: ВСУ открыли огонь по ЛНР из крупнокалиберных орудий

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Луганск, 7 июня. Украинские военные начали обстрел жилых кварталов в центре города Кировска Луганской народной республики (ЛНР) из крупнокалиберных орудий. По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, зафиксированы попадания снарядов в жилые дома на улице Мичурина и в квартале 50 лет СССР.

Согласно приведенным данным, обстрел осуществляется из 22-миллиметровых гаубиц Д-30 с направления населенного пункта Новотошковка. Представитель оборонного ведомства отметил, что в настоящее время ВСУ ведут огонь по окраинам города.

Напомним, ранее сообщалось, что киевские силовики в течение последних 24 часов 11 раз обстреляли территорию Луганской народной республики.