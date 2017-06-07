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Нью-Йорк, 7 июня. Антитеррористическая операция ВКС РФ в Сирии и действия американской коалиции против боевиков нанесли удар по бюджету «Исламского государства»*, заявил замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам двусторонних российско-американских консультаций по противодействию финансированию терроризма.

Действия ВКС РФ против боевиков в Сирии стали причиной падения доходов от продажи продукции нефтегазовой сферы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ). Также сократить бюджет боевиков помогли действия международной коалиции под руководством США.

По данным МИД РФ, падение доходов экстремистов составило с 50 до 12−20 миллионов долларов ежемесячно.

Ранее сообщалось, что американские военные применяют тяжелую артиллерию и ударные вертолеты при штурме Ракки в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.