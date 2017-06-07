Шойгу: Усиление позиций ИГ в Афганистане вызывает особую тревогу

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Москва, 7 июня. Усиление позиций боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* в Афганистане вызывает особую тревогу, число террористов там достигло 3,5 тыс. человек. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам главы ведомства, ситуация в Афганистане ухудшается, и военная операция международной коалиции во главе с США спокойствия туда не принесла.

«Особую тревогу вызывает усиление в Афганистане позиций боевиков ИГИЛ*, число которых достигает трех с половиной тысяч человек. Реализуемая этой группировкой стратегия создания исламского халифата угрожает безопасности как самого Афганистана, так и сопредельных стран», — заявил Шойгу на совещании министров обороны государств-членов ШОС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин может встретиться с главой Афганистана Ашрафом Гани на полях саммита ШОС.

* Организация запрещена на территории РФ.