Коллекцию катафалков умершего гробовщика пустят с молотка в Великобритании

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Лондон, 7 июня. В Англии умер мужчина, в коллекции которого было 38 автомобилей, среди которых восемь — катафалки. Все они выставлена на аукцион.

Погибший англичанин был владельцем похоронного бюро из Уэльса. За свою жизнь он приобрел 38 автомобилей стоимостью 150 тысяч фунтов стерлингов (около 11 миллионов рублей). Все машины будут выставлены на аукцион. Среди автомобилей не только Nissan GT-R и два кабриолета Porsche 911, но и восемь катафалков.

Аукцион назначен на 17 июня. Мероприятие пройдет в аукционном доме Richard Edmonds Auctions, передает Ura.Ru.

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