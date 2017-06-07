Россия и Турция обсудили технические вопросы контракта на поставку С-400

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Москва, 7 июня. Представители «Рособороэкспорта» вернулись из Анкары, где проводили переговоры по контракту на поставку систем ПВО большой дальности С-400 «Триумф».

Техническая сторона вопроса согласована, но сам документ пока не подписан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктора Кладова.

«Мы, как поставщики, демонстрируем техническую и технологическую готовность этого вида оборудования для поставок, в этом суть технических переговоров», — пояснил он.

Напомним, 1 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова поставить Турции С-400. Позже, 3 июня, эта тема поднималась и в ходе переговоров Путина с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.